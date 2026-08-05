El servicio de urgencias del Hospital San Vicente Fundación supera el 300%

Medellín

El Hospital San Vicente Fundación de Medellín eleva una nueva alerta por la alta ocupación de su servicio de urgencias en su capacidad operativa y de expansión. Por lo que solicita, priorizará la remisión de pacientes a su sede.

El San Vicente manifiesta con bastante preocupación que su capacidad supera el 300% en el área de adultos. Esto ha generado que algunos pacientes que han consultado con una necesidad de prioridad ajusten hasta cinco días para una atención o se les asigne una cama, generando una afectación entre los pacientes que requieren de la atención.

“Ante este escenario, nuestro talento humano continúa haciendo su mayor esfuerzo para disminuir los riesgos en la salud de los pacientes y brindar una atención segura y de calidad”, recalcó Alejandro Marín Valencia, líder de Urgencias Adultos.

Ante esta situación, el Hospital San Vicente Fundación de Medellín solicita a los entes reguladores, aseguradoras y red de salud que prioricen con rigurosidad la remisión de pacientes ante su estado de salud.

“Por otra parte, a las aseguradoras para promocionar y fortalecer la consulta prioritaria, consulta externa y la consulta de urgencias a mediana y baja complejidad. Finalmente, a la comunidad y todos nuestros usuarios los invitamos a consultar a los servicios de urgencias de alta complejidad, únicamente en condiciones que pongan en riesgo inminente su vida”, agrega.

Finalmente, solicita a los usuarios comprensión ante la situación generada por la coyuntura que afronta la salud en el país.