Apartadó: La UBPD recuperó una persona que desapareció en el 2000 cuando integraba un grupo ilegal

Apartadó- Antioquia

Un equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas logró ubicar y recuperar a una persona que estuvo desaparecida desde el 2000 en medio del conflicto armado en la vereda La Resbalosa de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Los restos óseos fueron llevados a Medicina Legal para posteriormente ser entregados a sus familiares.

El equipo tuvo que desplazarse más de seis horas en carros, a semovientes y a pie para llegar a las coordenadas entregadas por firmantes de paz en el corregimiento de San José de Apartadó. En el lugar encontraron los restos luego de cavar en la tierra en medio del bosque.

“Afortunadamente, encontramos a su familia, enviamos el cuerpo a Medicina Legal y estamos a la espera del cotejo genético que nos confirme la identidad de esa persona. Una misión que demandó mucho físicamente también al equipo, una misión muy larga. A esta vereda solamente podíamos llegar después de muchas horas caminando o en semoviente”, manifestó Juan Camilo Gallego Castro, funcionario UBPD.

Según la entidad, esta persona era un combatiente de un grupo al margen de la ley y habría muerto en medio de combates en el territorio. Agrega que este hallazgo hace parte del plan regional de búsqueda de 4 mil personas en las poblaciones de Apartadó, Turbo, Carepa y Chigorodó.