Inmueble de colaboradores de Pablo Escobar en Medellín será usada contra el secuestro y la extorsión

Medellín, Antioquia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó un inmueble estratégico al Comando GAULA Militar en Medellín, vinculado a estrechos colaboradores de Pablo Escobar y al poder financiero del Cartel de Medellín. Los inmuebles recuperados de estas estructuras criminales pasan a manos del GAULA Militar y serán destinados al fortalecimiento de sus capacidades operativas en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Se trata de una propiedad ubicada en el exclusivo sector de El Poblado de Medellín, con 1.798 metros cuadrados construidos, asociada a procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales del entramado económico del Cartel de Medellín.

Según indicaron las autoridades, los activos recuperados tienen un profundo valor simbólico, ya que estos bienes durante décadas acumularon riqueza mediante economías ilícitas y ahora se convierten en herramientas para la seguridad y protección de los colombianos.

Esta entrega forma parte de una estrategia conjunta entre la SAE y el Ministerio de Defensa para reforzar la lucha contra delitos que afectan la libertad y la seguridad de los colombianos. La SAE cumple un rol clave al garantizar que los activos decomisados al narcotráfico y otras actividades ilícitas refuercen la institucionalidad y amplíen la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

El coronel Stick Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando GAULA Militar, afirmó: “Todos estos bienes que se ponen a disposición de nuestros soldados en tierra, mar y aire serán optimizados para el buen uso y servicio de todos los colombianos”.

Por su parte, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, señaló: “Estos predios, que pertenecieron principalmente a las hoy estarán al servicio del país a través de ustedes, que los sabrán utilizar para prevenir y enfrentar los crímenes que afectan a las comunidades”.

Según señalan desde la SAE, esta acción se enmarca en la visión de reforzar la capacidad institucional frente al secuestro y la extorsión.

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