Agéndese con los partidos del Mundial 2026 HOY 24 de junio: hora y cómo verlos EN VIVO en Colombia

Este miércoles, 24 de junio, arranca la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con una diferencia a las demás jornadas: se jugarán 6 partidos en total, dos en simultáneo por hora, divididos en tres franjas horarias.

En esta jornada tendrán acción los grupos A, B y C y, adicionalmente, se definirán los primeros clasificados a la fase de 16avos en la Copa Mundial 2026.

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Por eso, en Caracol Radio le contamos todos los detalles de esta fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los seis partidos que se jugarán este miércoles, 24 de junio, en el Mundial 2026

Suiza vs. Canadá

El partido se jugará en el BC Place, de Vancouver, Canadá, a las 2:00 de la tarde, hora Colombia.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

El juego entre europeos y árabes será en el Lumen Field, de Seattle, Estados Unidos, a las 2:00 de la tarde, hora Colombia.

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Escocia vs. Brasil

En la tercera fecha que definirá el líder del grupo C, Escocia y Brasil se medirán en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Estados Unidos, a las 5:00 de la tarde, hora Colombia.

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Marruecos vs. Haití

Este partido será en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, Estados Unidos, a las 5:00 de la tarde, hora Colombia. También será clave para el liderato del grupo C.

República Checa vs. México

La anfitriona mexicana volverá a jugar en el Estadio Azteca, Ciudad de México, esta vez siendo visitante, a las 8:00 de la noche, hora Colombia.

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Finalmente, africano y asiáticos se medirán en el Estadio BBVA, de Guadalupe, en México, a las 8:00 de la noche, para cerrar la jornada de este miércoles.

¿Cómo ver EN VIVO en Colombia los partidos de este 24 de junio del Mundial 2026?

Pues buen, para enterarse de todo lo que pase en estos seis partidos de este 24 de junio en el Mundial 2026, puede seguir la narración de los juegos en la señal del ‘Fenómenos del Fútbol’ de Caracol Radio, o ver el minuto a minuto en la página web de este mismo medio.

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Si puede y lo prefiere, puede ver los partidos por los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney+.

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