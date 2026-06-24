Lorenzo se sincera y defiende a James Rodríguez de las críticas, tras la clasificación de Colombia. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images) / Manuel Velasquez - FIFA

La Selección Colombia se clasificó a la fase final del Mundial 2026, luego de haber derrotado a la República Democrática del Congo por 1-0 en el Estadio Akron de Guadalajara. El gol de la victoria fue obra de Daniel Muñoz al minuto 76, tanto que lo deja como líder absoluto del Grupo K con puntaje perfecto (6).

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Luego del sufrido triunfo en territorio mexicano, el seleccionador Néstor Lorenzo se mostró complacido por la actuación de sus dirigidos y reconoció la labor realizada frente a un rival que se defendió casi a la perfección.

“Nos vino muy bien haber jugado con equipos con un esquema defensivo muy sólido y que te cierren los espacios, porque tuvimos que usar distintos canales de llegada, buscar espacios y abrir caminos. Eso el equipo lo ha incorporado y por eso ha mejorado en su juego. Llegamos por todos lados, prácticamente”, sentenció.

Y complementó respecto a las dificultades que los equipos más débiles le han dado a los fuertes: “Los partidos son muy parejos. Uno no aspira a ganar siempre, aunque lo pensemos. Lo que pasa es que en cada partido hay situaciones que hacen que pueda variar el resultado. Gracias a Dios tenemos el puntaje ideal, hemos crecido en el rendimiento. El partido fue planteado muy bien, corriendo riesgos otra vez y pudimos sacar una diferencia más grande... Lo importante es mejorar el rendimineto individual y colectivo”.

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Néstor Lorenzo se sincera defiende a James Rodríguez de las críticas

A pesar del triunfo y la clasificación, Néstor Lorenzo tuvo que salir a defender a su capitán James Rodríguez, quien ha sido blanco de críticas por su rendimiento. Al volante se suma Luis Javier Suárez, que no ha podido marcar en estos primeros dos duelos mundialistas.

“Jugaron un gran partido, hicieron el gasto cuando el encuentro estaba cerrado. James hizo un gran partido y lo cambié para refrescar, porque Juanfer puede tener la misma función; Luis Suárez buscó, fijó a dos de los centrales para generar espacios, la peleó toda, hizo un partido difícil al jugar de espaldas y estaba sentido del hombro”, puntualizó.

Ahondando sobre el tema James, el DT señaló que Juanfer y Rodríguez Rubio son jugadores de excelentes condiciones que pueden brillar en cualquier momento: “Quintero es un jugador muy preciso en esa parte del campo con pases filtrados y pelota parada. Hizo su trabajo muy bien, el gol viene de un pase de él. Tanto él como James son dos excelentes jugadores en ese tercio del campo para filtrar pases. El impacto fue bueno porque refrescó al equipo y desde esa zona nos dio precisión en la llegada”.

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Más declaraciones de Néstor Lorenzo

Duelo parejo frente a los portugueses: “Portugal es un equipo más parecido a nosotros en el sentido en que sale a ser protagonista, a tener la posesión del balón. Es distinto a los que hemos enfrentado y ya veremos cómo plantear el partido, pero será un duelo entre dos equipos que intentan jugar muy bien al fútbol... Vamos a enfrentar a un gran equipo, candidato a ganar el Mundial y por eso será una prueba muy importante para nosotros. Trataremos de usar otras herramientas para poder estar a la altura de ese rival”

Portugal no es solo Cristiano Ronaldo: “Cristiano es un gran jugador, no se lo puede descuidar porque es de los mejore definidores del mundo. Debemos tener mucho cuidado en no dejarlo solo en situaciones de gol o cercanas al arco. Portugal es un equipo completo en todo sentido, no es que toque marcar solo a Cristiano”

Agradecimiento a los hinchas colombianos: “Es emocionante. En todas las notas debo decirle gracias a la gente porque es impresionante como alientan, siguen al erquipo con es pasión, esas ganas e ilusión. A todos nos compromete a seguir entregando por toda por esa camiseta amarilla. Siempre le digo al grupo que todo esto es lo que han propuesto y desatado, entonces hay que hacerse cargo. Dios quiera que sigamos así”