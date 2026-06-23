MinMinas advierte que principal reto del presidente electo será garantizar la seguridad energética

El ministro de Minas, Edwin Palma, aseguró que el próximo presidente de Colombia enfrentará dos grandes desafíos en materia energética: garantizar el suministro de energía y gas ante un posible fenómeno de El Niño y avanzar en la transición energética.

Según explicó el funcionario, el primer reto estará relacionado con los efectos del cambio climático y la necesidad de mantener la seguridad energética del país durante una eventual temporada de altas temperaturas.

El ministro señaló que el Gobierno dejará una hoja de ruta para que la próxima administración pueda enfrentar este escenario y garantizar el abastecimiento de energía y gas para los colombianos.

“La política energética debe ser una política de Estado y no una política de gobierno”, afirmó Palma.

Agregó que esta tarea también requiere el compromiso de los usuarios: el ahorro de energía, el pago oportuno de los servicios y el cuidado de la infraestructura del sistema.

Aunque recientemente descartó un posible apagón durante el fenómeno de El Niño, Palma insistió en que es necesario que el Estado, las empresas y los ciudadanos trabajen de manera coordinada para mantener la estabilidad del sistema energético.

El segundo desafío para el gobierno del próximo presidente, Abelardo de la Espriella, será avanzar en la transición energética.

Pues, de acuerdo con el ministro, los cambios que ha experimentado el mercado mundial por situaciones como la guerra en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y los efectos del cambio climático obligan a acelerar la transformación del sector.

Palma agregó que anticiparse a estos cambios será clave para proteger a los trabajadores del sector petrolero y evitar que la transición energética avance sin una preparación adecuada para quienes dependen de esta industria.