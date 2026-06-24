Otros 19 municipios de Santander resolvieron los incrementos en el avalúo catastral

Bucaramanga

Luego de que el departamento de Santander viviera varios días de bloqueos en sus vías debido a que campesinos salieran a protestar en rechazo al incremento en el avalúo catastral de sus predios, la gobernación junto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las alcaldías municipales entraron a revisar y ya han solucionado los inconvenientes en 35 municipios.

El secretario de planeación de Santander, Diego Tamayo, confirmó que esta semana estarán listas las resoluciones en 19 municipios más de los 66 afectados, completando así más de la mitad ya con las actualizaciones pertinentes que evitan la afectación significativa al bolsillo de los campesinos.

“En Santander fueron afectados 66 municipios. Eso representa un altísimo porcentaje del departamento. A la fecha hemos beneficiado a más de 97.000 familias con esos ajustes que hemos podido realizar de la mano del IGAC, precisamente para evitar afectaciones a los bolsillos de los santandereanos”, indicó el secretario Tamayo.

Entre los municipios beneficiados en esta segunda intervención están Los Santos, Florián, La Paz, Contratación, Albania, Puente Nacional y Concepción. Agregó el secretario que los municipios que aún no han sido solucionados, en los próximos días entrarán en proceso de revisión junto a los alcaldes.

“Hay muchos municipios que al revisar sus nuevos avalúos catastrales consideran que los mismos no están tan alejados de la realidad y hay otros que vienen en proceso. Nosotros hemos tomado un liderazgo importante, pero hay que entender que en Santander, por la gran cantidad de municipios, pues es un proceso que se tiene que hacer con mucho rigor, precisamente como le decía, para evitar más errores”, puntualizó el jefe de esta cartera.