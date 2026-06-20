Colombia cayó cinco puestos en el Índice de Transición Energética 2025.

Colombia perdió terreno en la medición global sobre transición energética elaborada por el Foro Económico Mundial. De acuerdo con la edición 2025 del Índice de Transición Energética (ETI, en inglés), el país se ubicó en la casilla 38 entre 118 economías evaluadas, cinco posiciones por debajo del lugar que ocupaba un año atrás.

Este informe analiza la capacidad de los países para avanzar hacia sistemas energéticos más sostenibles, seguros y asequibles, además de medir qué tan preparados están para afrontar los desafíos de la transformación energética.

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Con una calificación de 61,3 puntos sobre 100, Colombia se mantiene dentro del grupo de naciones con mejor desempeño en América Latina, aunque fue superada por países como Brasil, Chile y Uruguay.

A nivel regional, América Latina y el Caribe sigue destacándose por su alta participación de energías renovables y por el potencial de fuentes como la hidroeléctrica y la solar. Sin embargo, el Foro Económico Mundial advierte que persisten obstáculos relacionados con la financiación de nuevas tecnologías, la estabilidad regulatoria y la capacidad de atraer inversiones para acelerar la transición energética.

El ranking global volvió a ser liderado por Suecia, seguida por Finlandia y Dinamarca, países que sobresalen por la diversificación de sus fuentes de energía, la solidez de sus políticas climáticas y las inversiones en innovación tecnológica.

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Aunque el informe señala que el avance mundial en transición energética mostró una recuperación durante 2025, también lanza la advertencia de que el ritmo de preparación para enfrentar los retos futuros se está desacelerando, lo que podría afectar el progreso en seguridad energética, sostenibilidad y acceso a la energía durante los próximos años.