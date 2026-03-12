“Es lamentable lo que está pasando con Ecopetrol”: Ministro de Minas, Edwin Palma

“Es lamentable lo que está pasando con Ricardo Roa”: Ministro de Minas, Edwin Palma. Colprensa

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, habló en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo sobre la visión que tiene su cartera respecto a la petrolera estatal Ecopetrol, en el marco de la imputación de su presidente, Ricardo Roa.

Palma aclaró que, pese a su cercanía con la empresa (fue integrante de la junta directiva), las decisiones del Gobierno corren por cuenta del Ministerio de Hacienda, que administra la mayoría accionaria que le corresponde al Estado.

Sin embargo, el ministro calificó la situación actual con el presidente Ricardo Roa de “lamentable” e “infortunada” para los intereses de la compañía, evitando emitir conceptos adicionales que, en su opinión, podrían afectar incluso el desempeño en la bolsa.

“Ecopetrol tiene un gobierno corporativo que nosotros, como Gobierno Nacional en su integridad, tenemos que respetar”, señaló Palma.

¿Por qué el MinMinas abrió proceso sancionatorio a Ecopetrol?

El ministro Edwin Palma explicó en Caracol Radio cuál fue el contexto en el que se produjo recientemente la apertura de un proceso sancionatorio a Ecopetrol en Nariño, ante un posible desabastecimiento de diésel.

Palma aseguró que la cartera cumple un rol regulatorio en el sector eléctrico, destacando la participación de compañías públicas o privadas como ISA, el Grupo Energía de Bogotá y EPM.

“Para mí todas las empresas aquí son agentes del mercado que deben jugar en igualdad de condiciones. Por eso hice dos requerimientos en la semana pasada a Ecopetrol, uno relacionado con el plan de abastecimiento de combustible para Nariño”, aclaró.

“Presuntamente hay un incumplimiento y respetaré, obviamente, el debido proceso. Mi interés, mi obligación como ministro, por mandato del señor presidente, es garantizar el abastecimiento de combustibles en esta parte del país”, añadió el ministro, destacando la revitalización del puerto de Buenaventura.

¿Por qué pidió el MinMinas reporte de gas a Ecopetrol?

Edwin Palma confirmó también que el ministerio hizo otro requerimiento a Ecopetrol relacionado con el volumen de gas natural que consumen sus refinerías en el país.

“Ecopetrol no puede jugar como si fuera un agente distinto a los otros productores de gas. Tiene que jugar en igualdad de condiciones”, explicó el ministro.

“Yo tengo la obligación por mandato de la Constitución de darle garantías a todos los actores para mantener un mercado que al final piense en los usuarios, insisto, en los usuarios regulados, que es el mercado residencial, lo ciudadano, y en el mercado no regulado, que es la industria”, indicó.

Respecto a estos requerimientos, el ministro de Minas afirmó que no representan ningún abuso y demuestran que no tiene injerencia directa en la compañía.

“Quiero muchísimo la empresa, la empresa más importante de todos los colombianos; todo se lo debo a Ecopetrol, pasé por allí más de 20 años, pero hoy tengo la obligación como ministro de responder al país”, sentenció Edwin Palma.