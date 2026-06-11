Gobierno confirma el inicio del fenómeno de El Niño: ¿qué impactos se esperan en Colombia?

Se confirma el inicio del fenómeno de El Niño en el país, un evento como ya se había anunciado, se presentó cerca de tres meses antes de lo previsto inicialmente y que, según las proyecciones internacionales, podría alcanzar una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 e inicios de 2027 con una probabilidad de consolidación del fenomeno del 96%.

La confirmación fue entregada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que señaló que las condiciones asociadas al fenómeno ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial.

El comportamiento había sido advertido desde hace varios meses por las autoridades ambientales, que incluso habían alertado sobre una alta probabilidad de que el fenómeno se anticipara para este trimestre de mayo.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe un 96 % de probabilidad de que las condiciones asociadas a El Niño se mantengan durante el trimestre noviembre-diciembre-enero, así como una probabilidad del 63 % de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte en ese mismo periodo.

De concretarse, Colombia podría enfrentar uno de los fenómenos de El Niño más intensos registrados desde 1950, según los modelos climáticos internacionales informados.

Menos lluvias, más calor y mayor riesgo de incendios

Según la información entregada, la llegada del fenómeno incrementa la probabilidad de una disminución de las precipitaciones, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Además, las autoridades prevén un aumento de las temperaturas, mayor evaporación, reducción de caudales y niveles de embalses y una mayor presión sobre el abastecimiento de agua en varias zonas del país.

El Ideam también advirtió sobre posibles afectaciones a la agricultura, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas, así como un aumento en el riesgo de incendios forestales y episodios puntuales de deterioro de la calidad del aire.

La confirmación del inicio de El Niño ya para este mes de junios se produce semanas después de que el Ministerio de Ambiente, el Ideam y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo advirtieran que la probabilidad de consolidación del fenómeno había aumentado al 82 %, escenario que finalmente se materializó.

Ante el nuevo panorama, el Gobierno Nacional activó una alerta temprana nacional con el fin de fortalecer el monitoreo de las condiciones climáticas y reforzar la coordinación entre entidades, autoridades territoriales y comunidades.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez por su parte, aseguró que la anticipación del fenómeno ratifica la importancia de actuar con urgencia y confirmó que desde el sector ambiental ya se implementan medidas dirigidas a autoridades locales, ciudadanía y sector privado.

Cabe resaltar que, entre las recomendaciones, están reforzar las medidas de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, fortalecer las acciones de prevención y respuesta frente a incendios forestales y evitar las quemas abiertas.

Por su parte, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, anunció que la entidad mantendrá un monitoreo permanente de los indicadores oceánicos y atmosféricos y pidió a autoridades y comunidades activar sus planes de contingencia para reducir riesgos y proteger vidas.

Agricultura pone en marcha plan para proteger la producción de alimentos

Ante el impacto que históricamente tienen las sequías sobre el campo colombiano, el Ministerio de Agricultura recorde que tambien activó un paquete de acciones anticipatorias para proteger la producción de alimentos y fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos.

La estrategia contempla inversiones por 110 mil millones de pesos para facilitar el acceso a fertilizantes e insumos estratégicos en 421 municipios del país, así como recursos adicionales por 36 mil millones de pesos para bioinsumos y fertilizantes orgánicos.

Además, el Gobierno implementará 10.000 soluciones de cosecha de agua y sistemas de riego en las zonas más vulnerables de la región Caribe, pondrá en marcha un Puesto de Mando Unificado Sectorial y actualizará el plan de preparación y respuesta agroclimática para el periodo 2026-2027.