ESSA programó un corte de energía este miércoles en varios barrios de Piedecuesta, Santander

Los habitantes de varios barrios de Piedecuesta deberán prepararse para una suspensión programada del servicio de energía este miércoles 24 de junio entre las 8:00 de la mañana y las 3:30 de la tarde.

Debido a trabajos que realizará la Electrificadora de Santander, ESSA.

Según informó la empresa, las labores incluyen el cambio de postería y la instalación de nuevos conductores eléctricos con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio.

Estará suspendido el servicio en los siguientes sectores:

San Rafael (carreras 11A, 12 y 12A entre calles 4 y 7).

Puerto Madero.

Villas de Coaviconsa (sectores de las carreras 12, 13 y 13A con calles 3, 3A y 4).

También habrá cortes breves de energía entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde en los siguientes sectores:

Villanueva del Campo.

Puerto Madero.

Villa Concha Plaza Campesina.

Hoyo Chiquito.

Navarra Real.

La Feria.

Villa Nueva.

Villas de Coaviconsa.

La Tachuela.

Habitares de la Macarena (sector El Cubín).

Argentina Antigua.

Castellana I Etapa.

Sectores de Villas de Navarra.

Sectores de El Centro.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias para proteger equipos eléctricos y demás elementos que funcionan con energía, así como evitar actividades que impliquen contacto con las redes eléctricas durante la ejecución de los trabajos.

ESSA señaló que estas obras hacen parte de las acciones que adelanta para mejorar la infraestructura eléctrica y la prestación del servicio en el municipio.