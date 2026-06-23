¡Juega Colombia! Agéndese con partidos del Mundial 2026 este 23 de junio: hora y cómo ver EN VIVO

Daniel Muñoz, de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán en el Mundial 2026. Foto: Getty Images. / Hector Vivas - FIFA

Sigue la acción en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y este 23 de junio puede haber un nuevo equipo clasificado a la fase de 16avos, teniendo a la Selección Colombia como protagonista.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles de esta nueva jornada de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Lea más: Así es el calendario completo del Mundial 2026: día de la final y partidos de la Selección Colombia

La Selección Colombia jugará la segunda fecha de la fase de grupos

Lo relevante de esta fecha, ahora, es que la Selección Colombia volverá a tener acción en el Mundial 2026 y, en caso de ganar, aseguraría su clasificación a la siguiente fase del torneo, sin importar qué pase en la última jornada de la fase de grupos.

Colombia podría pasar de primeras o de segundas, pero sí o sí, de ganar hoy, asegura su paso a la siguiente fase.

¿Contra quién juega Colombia hoy, 23 de junio?

Pues bien, la Tricolor’ se verá las caras contra la Selección de la República Democrática del Congo, cuadro que en la primera fecha de la fase de grupos le sacó un histórico empate (1-1) a la Selección de Portugal con Cristiano Ronaldo los 90 minutos en cancha.

¿A qué hora juega Colombia contra RD del Congo este 23 de junio?

El juego de los dirigidos por el estratega argentino Néstor Lorenzo será a las 9:00 de la noche, hora Colombia, y se disputará en el estadio Akron, de Guadalajara, en México.

Le puede interesar: ‘Juanfer’ Quintero podría romper histórico récord con Colombia en Mundial 2026: superaría a leyendas

Así se jugará el resto de la jornada de partidos del Mundial 2026

Ahora, el partido de Colombia será el último de la jornada, por lo que antes habrá tres partidos, y son los siguientes:

Portugal vs. Uzbekistán

La Portugal de Cristiano Ronaldo llega con la obligación de, sí o sí, ganar, para poner un pie en la siguiente fase. De perder o empatar complicaría su clasificación, pues en la última fecha juega contra Colombia.

El partido será en el NRG Stadium, de Houston, Estados Unidos, a las 12:00 del mediodía, hora Colombia.

Inglaterra vs. Ghana

La Inglaterra de Harry Kane, uno de los goleadores del torneo con dos tantos, se enfrentará a Ghana con la posibilidad de que, si gana, clasifica a la siguiente fase

El juego será en el Gillette Stadium, Foxborough, en Estados Unidos, a las 3:00 de la tarde, hora Colombia.

Panamá vs. Croacia

Finalmente, antes del juego de Colombia, en el BMO Field, Toronto, en Canadá, y a las 6:00 de la tarde, hora Colombia, Panamá y Ghana se medirán en el partido de la segunda fecha de la fase de grupos.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 hoy?

Para seguir estos cuatro partidos usted puede escuchar la transmisión de los juegos en la señal del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o seguir el minuto a minuto del encuentro que se alojará en la página web de este mismo medio.

Lea también: Los 5 futbolistas de Colombia que jugarán su tercer Mundial: igualarán a ‘El Pibe’ y a Freddy Rincón

Por otro lado, y si usted lo prefiere, también puede ver el partido en vivo por las señales de los canales DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney+. Ahora, recuerde que es el primero el único canal que cuenta con la transmisión de los cuatro juegos.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: