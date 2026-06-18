Fecha y hora del próximo partido de la Selección Colombia en Mundial 2026: ¿contra cuál rival juega?

Jaminton Campaz (derecha), jugador de Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán. Foto: Getty Images. / Ryan Pierse - FIFA

Este miércoles, 17 de junio, la Selección Colombia inició su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y lo arrancó con pie derecho tras vencer en su debut 3-1 a la Selección de Uzbekistán.

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Así las cosas, y tras el empate entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la República Democrática del Congo por 1-1, Colombia se aseguró el primer puesto, de cara a lo que será la segunda fecha de la fase de grupos.

Y es que Colombia tendrá que disputar dos partidos más en esta fase y, por eso, en Caracol Radio le contamos cuándo volverá a jugar la ‘Tricolor’.

¿Contra quién juega Colombia el siguiente partido en el Mundial 2026?

Los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo jugarán en la segunda fecha de la fase de grupos contra el combinado nacional de la República Democrática del Congo.

Este combinado africano llega al partido contra Colombia con un resultado histórico en su vitrina, pues empató contra la Portugal de Cristiano Ronaldo en la fecha que acaba de pasar.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Así las cosas, la Selección Colombia volverá a jugar en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo martes, 23 de junio.

¿A qué hora será el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La ‘Tricolor’ se verá las caras con República Democrática del Congo a las 9:00 de la noche, hora Colombia, y se disputará en el estadio Akron, de Guadalajara.

¿Cómo ver EN VIVO el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia sigue su camino en el Mundial 2026 disputando la fecha 2 de la fase de grupos y usted podrá seguir el encuentro contra RD del Congo por medio de la a señal EN VIVO del ‘Fenomeno del Fútbol’ de Caracol Radio, y por el minuto a minuto que estará alojado en la sección de deportes en la página web de este mismo medio.

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Si lo prefiere, puede ver el partido de Colombia en directo por medio de las señales de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

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