Jordania vs Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por el Grupo J del Mundial 2026
El ganador de este duelo se mantendrá en la lucha por clasificar a la siguiente ronda del certamen.
La segunda jornada en el Grupo J del Mundial 2026 concluye con el duelo entre Jordania y Argelia, dos seleccionados obligados a ganar para seguir luchando por el cupo a la fase final del campeonato.
Los asiáticos cayeron en su debut ante Austria, mientras que los africanos no pudieron con la Argentina de Lionel Messi. Es por lo anterior que el perdedor de este encuentro quedará eliminado de la Copa.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Jordania vs Argelia
Ramy Bensebaini (Algeria) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mahmoud Al Mardi (Jordania).
Corner,Algeria. Corner cometido por Mohannad Abu Taha.
Remate fallado por Amine Gouiri (Algeria) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Farès Chaïbi.
Remate fallado por Nizar Al Rashdan (Jordania) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mahmoud Al Mardi con un centro al área tras botar una falta.
Nizar Al Rashdan (Jordania) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Ramy Bensebaini (Algeria).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento