Jordania vs Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por el Grupo J del Mundial 2026 / Getty Images

El ganador de este duelo se mantendrá en la lucha por clasificar a la siguiente ronda del certamen.

La segunda jornada en el Grupo J del Mundial 2026 concluye con el duelo entre Jordania y Argelia, dos seleccionados obligados a ganar para seguir luchando por el cupo a la fase final del campeonato.

Los asiáticos cayeron en su debut ante Austria, mientras que los africanos no pudieron con la Argentina de Lionel Messi. Es por lo anterior que el perdedor de este encuentro quedará eliminado de la Copa.

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