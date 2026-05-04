Conozca el Estadio Akron de la ciudad de Jalisco, donde jugará Colombia en la Copa Mundial 2026

El Estadio Akron será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al albergar un total de cuatro partidos, incluido uno de la Selección Colombia, lo que lo convierte en un escenario de especial interés para el público colombiano.

Inaugurado en 2010, este moderno recinto es la casa de C.D. Guadalajara, uno de los clubes más tradicionales del fútbol mexicano. El estadio ha sido testigo de importantes logros deportivos, entre ellos la histórica campaña de doblete en el Clausura 2017 con títulos de liga y copa, así como la conquista de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. En el ámbito femenino, el club también ha celebrado títulos en 2017 y 2022, consolidando su protagonismo en ambas ramas.

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Además de su relevancia a nivel de clubes, el estadio ha sido escenario de eventos internacionales. Fue una de las sedes principales de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2011 y también albergó los Juegos Panamericanos 2011, reafirmando su capacidad organizativa para competiciones de gran magnitud.

En la actualidad, el Estadio Akron está estrechamente vinculado al proyecto deportivo de Chivas, reconocido por su política de jugar exclusivamente con futbolistas mexicanos formados en casa, una identidad que lo distingue dentro del fútbol mundial. Aunque también se menciona a Atlas FC como otro de los clubes importantes de la ciudad, esté disputa sus encuentros como local en otro escenario.

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De cara al Mundial de 2026, el Estadio Akron se prepara para ser uno de los epicentros del torneo en México, combinando historia, modernidad y una afición apasionada que promete convertir cada partido en una auténtica fiesta del fútbol.

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Detalles del estadio

Nombre: Estadio Guadalajara

Ubicación: Zapopan, Jalisco, México

Capacidad: 48,000

Inaugurado: 2010

Calendario de partidos en el Estadio Guadalajara

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

Partido 2 – República de Corea vs República Checa – Grupo A - Estadio Guadalajara

Jueves, 18 de junio 2026

Partido 28 – México vs República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Martes, 23 de junio 2026

Partido 48 – Colombia vs RD Congo - Grupo K - Estadio Guadalajara

Viernes, 26 de junio 2026

Partido 66 – Uruguay vs España - Grupo H - Estadio Guadalajara