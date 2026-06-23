Messi, Mbappé y Haaland hacen historia en el Mundial 2026: repase acá el resumen de la jornada / Getty Images

Sigue su curso la segunda jornada del Mundial 2026. Este lunes 22 de junio, los protagonistas fueron: Lionel Messi con Argentina, Kylian Mbappé con Francia y Erling Haaland con Noruega. El tridente brilló no solo por sus goles, sino también por liderar la clasificación de sus respectivas selecciones a la siguiente instancia del campeonato.

Messi, el máximo goleador de los Mundiales

La histórica jornada comenzó con una brillante actuación de Lionel Messi, quien lideró el triunfo 2-0 de Argentina sobre Austria en el AT&T Stadium de Dallas.

A pesar de haber errado una pena máxima en los primeros minutos, el astro del Inter Miami abrió la cuenta sobre los 38 minutos con espectacular remate que cogió a contrapierna al arquero rival; posteriormente, al 90+5′, aprovechó una serie de rebotes dentro del área para sellar el triunfo definitivo.

Con este doblete, Messi llegó a 5 anotaciones en lo corrido de la Copa y llegó a un total de 18, cifra que lo convierte en el máximo goleador de los Mundiales (sobrepasando los 16 de Miroslav Klose).

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Mbappé lidera a Francia y le sigue la pista a Messi

El siguiente en cumplir la tarea fue Kylian Mbappé, que no para de hacer historia con la selección francesa y el fútbol en general. El parisino marcó un doblete en la goleada 3-0 de la subcampeona del mundo frente a una floja Irak.

Justamente, la estrella del Real Madrid se encargó de romper el cero a los 14 minutos con un soberbio derechazo desde fuera del área, que se coló en el ángulo. Alegría total en un Lincoln Financial Field colmado, pero que en el entretiempo sufrió por una tormenta eléctrica, lo cual retrasó la reanudación por más de una hora.

Mbappé repitió la dosis a los 54 minutos, tras aprovechhar un groserísimo error de la defensa iraquí. Con ello firmó su segundo doblete consecutivo en lo corrido del certamen y llegó a su tanto número 16 en Copas del Mundo, igualando el registro de Miroslav Klose. Finalmente, la faena la complementó Ousmane Dembélé con un derechazo cruzado dentro del área.

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Haaland lidera una histórica clasificación para Noruega

Posteriormente, los focos apuntaron a Erling Haaland, quien selló un doblete para liderar la histórica clasificación de Noruega a la fase final de un Mundial. Fue triunfo 3-2 del combinado nórdico ante una combativa Senegal.

A pesar del poderío que tuvo la estrella del Manchester City, el marcador para los noruegos lo abrió Marcus Holmgren Pedersen, que curiosamente había ingresado recientemente al campo por la lesión de un compañero. Y con esa ventaja concluyó la primera mitad.

En el complemento, 10 minutos bastaron para vivir tres anotaciones. Haaland se reportó al 48′, Ismaila Sarr pueso el 2-1 parcial a los 53′ y el mismo Haaland selló su doblete al 58′. Emoción a flor de piel. En adelante, Noruega vivió una calma que terminó diluyéndose al 90+3′, cuando Sarr otra vez descontó y dejó el final a puro nervio.