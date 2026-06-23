Familia víctima de intento de robo en Bogotá: “con un arma me decía que bajara que me iba a matar”

Familia fue víctima de un intento de robo en Teusaquillo. Foto: Captura de pantalla de video.

Bogotá D.C

Un nuevo episodio de terror vivió una familia en Bogotá en un violento intento de robo. Pasadas las 10 de la noche de este lunes 22 de junio, una familia llegaba a su vivienda, ubicada en la localidad de Teusaquillo, en un vehículo rojo.

Esperaron unos minutos mientras el portero abría la puerta del parqueadero. En ese instante, Ana María y sus dos tíos, fueron abordados por un delincuente que los bajó del vehículo y los amenazó con un arma de fuego.

Ladrón no pudo arrancar el vehículo

En los videos de las cámaras de seguridad, se evidencia que primero, un transeúnte va caminando y detrás de él se parquea una motocicleta con dos personas a bordo.

La persona sigue caminando y se asoma al vehículo rojo. Luego, al parecer hace una seña a la motocicleta de forma disimulada y uno de estos se baja a atacar.

El delincuente con un casco y armado obliga a la familia a bajarse del carro.

“La verdad yo pensé que era el portero diciéndome que ya podía entrar el carro, pero era un señor con un arma que me decía que me bajara que me iba a matar”, contó a Caracol Radio Ana María, quien iba manejando el vehículo.

Según relató, al ver el arma de fuego entró en pánico. Oró con su familia unos 10 segundos sin moverse del vehículo.

“Y ya el señor me hizo violentamente bajarme. Inconscientemente puse el carro en reversa porque ya lo iba a entrar y lo apagué”.

Una vez Ana María y sus dos tíos salen del carro obligados, uno de sus familiares empieza a gritar por ayuda.

“El man no pudo arrancar el carro porque tenía que pasarlo a parking y no le alcanzó el tiempo. Salió corriendo y la moto lo estaba esperando para irse”, aseguró Ana María.

Fallas en las cámaras de seguridad

Aunque fue gracias a las cámaras de seguridad del sector y a que una vecina grabó el instante del hecho, Ana María sigue en el proceso de conseguir más videos para identificar a los responsables.

“La sensación de inseguridad es generalizada. Uno piensa que no le va a pasar a uno. Pero ya me da miedo hasta salir”, recalcó Ana María.

En la búsqueda de la mujer de encontrar videos que detallen más ese momento que vivió, se dio cuenta de que existen fallas en las cámaras de seguridad del sector.

Desde la Junta de Acción Comunal del barrio Alfonso López han insistido en esta problemática a las autoridades desde hace varios años.

“Se ha solicitado por medio de la Policía, de la Alcaldía que activen las cámaras que están puestas en el parque Alfonso López, al lado de la iglesia Santa Marta y no ha sido posible que las pongan a funcionar”, señaló Catalina Monsalve, integrante de la Junta de Acción Comunal.