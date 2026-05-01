Dos hombres con detención domiciliaria robaron en una moto con placas alteradas y los capturaron

Medellin

Dos hombres en una moto con placas alteradas interceptaron a una mujer en el barrio de Laureles de Medellín cuando se movilizaba en un vehículo, la intimidaron y le robaron un celular y una cadena de oro y emprendieron la huida.

Ante el hurto las autoridades comenzaron el seguimiento de los delincuentes con apoyo de las cámaras de seguridad de la ciudad y los criminales fueron capturados por la policía en la comuna de Robledo, incautando una moto con placas alteradas.

“Y se logró la recuperación de 3 equipos celulares. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las audiencias preliminares y la definición de su situación judicial. Ambos presentan registros judiciales por delitos relacionados con hurto”, manifestó el Mayor Manuel Tovar, Jefe del Grupo Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana.

Uno de los ladrones capturados tenía detención domiciliaria y contaba con un brazalete del INPEC; al que se le imputará el delito fuga de presos; mientras que al otro, falsedad marcaria, debido a la alteración en los sistemas de identificación del automotor.