Bogotá refuerza protección a ciclistas con Gestores del Orden en puntos desde las 4:30 a.m.

Luego de analizar reportes ciudadanos, indicadores de seguridad y dinámicas de conflictividad que evidenciaban la ocurrencia de hurtos a bicicletas, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando cientos de personas se movilizan hacia sus lugares de trabajo o estudio, la Alcaldía de Bogotá tomó la decisión de priorizar con mayor seguridad el sector de la Autopista Norte con calle 153.

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Frente a este panorama, la Secretaría de Seguridad desplegó de manera permanente a los Gestores del Orden para fortalecer la presencia institucional y desarrollar acciones preventivas en el territorio desde las 4:30 de la mañana.

Cada jornada inicia con una articulación inmediata con los uniformados de la Policía Metropolitana adscritos al Grupo de Ciclorutas, estableciendo canales de comunicación que permiten reportar en tiempo real cualquier situación sospechosa o factor de riesgo identificado durante los recorridos.

La estrategia también se desarrolla en otros puntos clave para los ciclistas, como el sector de Belisario, sobre la carrera Séptima. Allí, los Gestores del Orden y la Policía trabajan de manera conjunta para acompañar a quienes realizan recorridos deportivos y recreativos, fortaleciendo las condiciones de seguridad y convivencia en estos corredores.

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Rutas Seguras

Este despliegue territorial se complementa con la estrategia de Rutas Seguras, liderada por la Secretaría de Seguridad, en articulación con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de la Mujer, el Instituto de Recreación y Deporte y la Policía Metropolitana de Bogotá. La estrategia opera todos los días de la semana, de domingo a domingo, entre las 4:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, con la presencia de 98 integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá entre profesionales y auxiliares.

Las Rutas Seguras están habilitadas en tres corredores estratégicos para la práctica del ciclismo:

Autopista Norte, desde la calle 170 hasta el peaje Los Andes.

Patios, desde la carrera Séptima con calle 85 hasta el peaje Patios.

Verjón, desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 11 de la vía a Choachí.

Aunque la oferta institucional se fortalece especialmente los días jueves, el acompañamiento policial se mantiene de manera permanente durante toda la semana.

Hurto de bicicletas en Bogotá

Las cifras muestran una tendencia sostenida a la baja en el acumulado entre enero y mayo. Mientras en 2023 se registraron 3.531 casos de hurto de bicicletas, en 2024 la cifra descendió a 3.473 casos. Para 2025 se reportaron 3.185 hechos y, en lo corrido de 2026, se registra el nivel más bajo de los últimos años, con 2.744 casos.