Gobernadora del Meta rechaza hechos ocurridos en La Macarena: reiteró respaldo a la Fuerza Pública

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés rechazó lo ocurrido en el municipio de La Macarena, donde un grupo de personas rodeó a tropas del Ejército Nacional luego de la captura de un integrante de una estructura armada ilegal.

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La mandataria destacó que, gracias a la actuación coordinada de las autoridades, la situación fue superada dentro de los protocolos establecidos por la ley, permitiendo la extracción del capturado con acompañamiento de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, así como el retorno seguro de los soldados que se encontraban en el lugar.

El capturado fue identificado como Anderson Castro, alias “Mono Huevo”, de 26 años de edad, señalado integrante de las disidencias de las Farc desde hace aproximadamente ocho años.

Según información de las autoridades, delinquiría principalmente en los municipios de La Macarena y Uribe, tendría procesos judiciales relacionados con secuestro, desaparición forzada y extorsión, y sería considerado el cuarto cabecilla de la comisión armada del Bloque Jorge Suárez Briceño.

“La captura de quienes infringen la ley no puede convertirse en motivo de presión contra la Fuerza Pública ni contra las autoridades judiciales. Rechazamos de manera categórica cualquier acción que busque impedir el trabajo legítimo del Ejército, la Policía, la Fiscalía o los jueces. Nuestro respaldo es absoluto para los hombres y mujeres que todos los días arriesgan su vida para proteger a los colombianos y enfrentar a quienes amenazan la seguridad de nuestras comunidades”, dijo la gobernadora Cortés.

La mandataria reiteró que la única forma de avanzar hacia territorios más seguros y en paz es fortaleciendo el Estado de Derecho y permitiendo que las instituciones cumplan su función constitucional.

Finalmente, en su condición de presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, hizo un llamado al Gobierno Nacional, a los organismos de seguridad y a toda la institucionalidad para que no disminuyan la atención sobre los territorios una vez concluido el proceso electoral.