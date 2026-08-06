Serenata desde las alturas: Jóvenes del IDIPRON le cantaron el ‘Cumpleaños Feliz’ a Bogotá

Serenata desde las alturas: Jóvenes del IDIPRON le cantaron el cumpleaños a Bogotá

Bogotá amaneció de fiesta y despertó a los bogotanos con una serenata desde el cielo. Desde el último piso de la Torre Colpatria, 20 jóvenes del Conservatorio Javier de Nicoló del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) le cantaron a la ciudad que les dio otra oportunidad.

A 196 metros de altura y con los cerros orientales como telón de fondo, fue el primer homenaje del día. En dicho evento, participaron el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y algunos de sus secretarios y directores de gabinete.

Miembros de IDIPRON interpretaron el tradicional “Cumpleaños feliz” y fragmentos del Himno a Bogotá.

“Los jóvenes de IDIPRON son un ejemplo de resiliencia, de voluntad, de fuerza y de esperanza. No se me ocurre una mejor manera de comenzar el cumpleaños de Bogotá que con ustedes. Nos recuerdan que el futuro de una persona no debe estar determinado por las dificultades que enfrenta, sino por las oportunidades que una ciudad le ofrece para construir su proyecto de vida”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario resaltó que el homenaje simboliza el propósito de una ciudad que trabaja para garantizar oportunidades a todos sus jóvenes.

Homenaje representa esencia de la política social de la Administración Distrital: director IDIPRON

Por su parte, el director general del IDIPRON, Javier Palacios, destacó que este homenaje representa la esencia de la política social de la Administración Distrital: reconocer capacidades, garantizar derechos y abrir caminos para que las juventudes transformen sus vidas.

“Hoy no toca una orquesta cualquiera; hoy toca la esperanza. Cada nota que se eleva desde este lugar lleva un mensaje a toda Bogotá: el talento puede florecer en cualquier rincón cuando encuentra una oportunidad verdadera. Ningún joven debe ser definido por sus adversidades, sino por sus capacidades y por la posibilidad de construir un nuevo futuro”, concluyó Palacios.

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