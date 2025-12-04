Aumenta la percepción de inseguridad en Bogotá: alcanza cifras históricas desde 2008

El Gobierno del Valle reveló que la inseguridad que ha causado los homicidios y atentados en Buga, son relacionados con el tema del tráfico de supefacientes. / Foto Caracol Radio

Bogotá D.C

Este jueves 4 de diciembre se presentaron los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, realizada por Bogotá Cómo Vamos, que revela la complicada realidad que vive la capital del país.

La seguridad es uno de los temas que más preocupa a los bogotanos en este momento y eso se evidencia en el estudio. La percepción de inseguridad en la ciudad alcanzó el 62%, lo que representa la cifra más alta registrada desde 2008.

La aprobación de la gestión de la Alcaldía Distrital va decayendo aceleradamente, pasa del 42% en 2024 al 26% en 2025. Y la confianza en el Distrito muestra una leve mejoría, aunque sigue siendo baja, aumentó del 12,3% en 2024 al 17,7% en 2025.

Aumenta el optimismo también

Paradójicamente, la encuesta reveló también que hubo un repunte significativo en sentimientos positivos hacia la ciudad. Este año, la satisfacción con Bogotá como un lugar para vivir alcanzó el 61%, cinco puntos más que en 2024.

Asimismo, el optimismo frente al rumbo de la ciudad llegó al 48%, nueve puntos por encima del año anterior; y el orgullo por la capital se mantuvo en 57%, mostrando que, pese a los desafíos, persiste un vínculo fuerte con la ciudad.

“La ciudadanía está diferenciando, reconoce transformaciones urbanas y a la vez está exigiendo mejores resultados en seguridad y gestión”, aseguró el director de Bogotá Cómo Vamos, Alejandro Mariño.

Un dato clave del informe es que los jóvenes son el grupo poblacional con mayor optimismo sobre el futuro de Bogotá. Un 59% de los jóvenes cree que la ciudad va por buen camino.

Estos resultados contrastan con su menor satisfacción con la ciudad su mayor percepción de inseguridad, su exposición a violencias y sus dificultades económicas.

Además de ser optimistas, los jóvenes también muestran comportamientos ciudadanos más activos, como por ejemplo, una mayor disposición a denunciar cuando son víctimas de un delito (42%) , caminan más (87%) y usan más la bicicleta (92%).

Insatisfacción con Transmilenio

Este año, los usuarios de Transmilenio expresaron que las principales razones de su inconformidad siguen siendo los robos dentro del sistema (63,7%), la congestión de personas (66,4%) y la demora o incertidumbre en las frecuencias de las rutas (28,1%).

Sin embargo, el factor históricamente más crítico muestra una mejora relevante. La demora en los trayectos pasó de 49,2% en 2024 a 32,1% en 2025, una reducción de 17 puntos porcentuales.

Recomendaciones

Desde Bogotá Cómo Vamos, propusieron algunas recomendaciones ante este panorama que mostró la encuesta.

“Primero, aprovechar el buen clima cívico para fortalecer la cultura ciudadana y la apropiación del espacio público con foco en jóvenes y en niveles socioeconómicos bajos”, destacó Mariño.

Además, recomiendan al Distrito comunicar los logros y resultados verificables en movilidad, en seguridad y en empleo con datos simples y con seguimiento periódico.

En cuanto a seguridad indican que es necesario “fortalecer la investigación criminal y la justicia oportuna con metas públicas de esclarecimiento, de desarticulaciones”.