Cundinamarca activa dispositivo de seguridad para blindar la jornada del 7 de agosto

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha un dispositivo regional de seguridad para garantizar la tranquilidad antes, durante y después de la jornada del próximo 7 de agosto.

La estrategia fue definida en el más reciente Comité Departamental de Seguridad, donde las autoridades coordinaron las acciones que protegerán a los más de 3,5 millones de habitantes del departamento.

El operativo contempla el despliegue de más de 3.500 soldados de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, acompañados por un robusto esquema de la Policía Nacional con puestos de control, patrullajes móviles, dispositivos con tecnología antidrones, unidades antiexplosivos y la intervención permanente de los grupos GAULA para prevenir la extorsión y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

En Soacha y los municipios de la Sabana, la Policía Nacional activó el Alistamiento de Primer Grado, que incluye monitoreo aéreo mediante drones, labores de inteligencia y coordinación con la Fiscalía General de la Nación para atender de forma inmediata cualquier alteración del orden público, bloqueo vial o hecho que afecte la movilidad de los ciudadanos.

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Además, se mantendrán anillos de seguridad y puestos de control las 24 horas en corredores viales, terminales de transporte y otros puntos estratégicos del territorio, sin que existan alertas vigentes que representen riesgos para las actividades programadas.

El secretario de Gobierno y Seguridad de Cundinamarca, general (R) Luis Fernando Navarro Jiménez, destacó la coordinación entre las instituciones para garantizar el desarrollo seguro de la jornada.

“Destacamos el trabajo interinstitucional para brindar todas las garantías de seguridad en el departamento”, aseguró.

Finalmente, la Policía de la Sabana, en coordinación con la Fuerza Aérea, desarrollará patrullajes conjuntos para preservar la libre movilidad en la región. Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se han identificado amenazas relacionadas con posibles desmanes o cierres de vías.