Ante los ojos de decenas de personas, delincuentes armados roban camioneta en el norte de Bogotá

Este jueves, 26 de marzo, en horas de la madrugada, en la calle 127, delincuentes con armas de fuego intimidaron y despojaron a una familia de su vehículo.

En el video grabado por transeúntes se ve cómo los delincuentes, que se movilizaban en un vehículo Mazda 3 rojo, de placas IIV 186, interceptan a la familia y la obligan a descender de una camioneta Toyota Corolla Cross.

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Ante los hechos, el coronel Jhon Zambrano, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que se adelantan las investigaciones correspondientes.

“Estamos haciendo un trabajo de campo para identificar a a quienes hurtaron la camioneta y estamos tratando de ver quiénes son”, dijo el coronel.

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Así mismo, señaló que están contactando las víctimas para que denuncien y este caso pueda tener un piso jurídico. De igual forma, investigan si estos delincuentes están involucrados en otros hechos.

Por su parte, la secretaría de Seguridad confirmó que el vehículo rojo “está identificado con placas falsas, de acuerdo con verificación en el RUNT”.

Cifras de hurto a personas y vehículos

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad, el hurto a personas registra una reducción importante del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026,lo que equivale a 8.071 denuncias menos.

También, el hurto de automotores registra una reducción del 36,9 %, al pasar de 523 casos en 2025 a 330 en 2026, es decir, 193 vehículos menos hurtados.