Los frentes de seguridad en Bogotá tendrán cámaras y tecnología para prevenir delitos

En Bogotá, los llamados frentes de seguridad, los cuales son los grupos de vecinos organizados para alertar y prevenir hechos delictivos, comenzarán a operar con apoyo tecnológico. Esto será posible gracias a un acuerdo aprobado en el Concejo y sancionado por la Alcaldía, que plantea fortalecer la seguridad desde los barrios.

La iniciativa contempla la entrega de cámaras de videovigilancia conectadas directamente con los centros de monitoreo de la Policía, conocidos como C4 y CAD. Esto significa que lo que ocurra en ciertos puntos de los barrios podrá ser visto en tiempo real por las autoridades, facilitando una respuesta más rápida ante robos, riñas u otras situaciones de riesgo.

El concejal Julián Uscátegui, autor de la propuesta, afirmó que “Este acuerdo da las herramientas para que los ciudadanos tengan más respaldo, más capacidad de reacción y más tranquilidad en sus barrios. La seguridad se construye con la gente. Con este acuerdo fortalecemos a las personas para que no estén solos frente al delito.”

A esto se suman las estrategias para alarmas comunitarias, radios de comunicación y aplicaciones móviles que permitirán a los vecinos reportar emergencias de forma más ágil. La idea es que la tecnología no funcione de manera aislada, sino integrada a los sistemas oficiales de seguridad y respetando los protocolos de manejo de datos.

El Distrito aseguró que también realizará jornadas de capacitación para los ciudadanos que hacen parte de estos frentes, con el fin de enseñarles cómo usar estas herramientas y cómo actuar de manera adecuada ante posibles delitos. Esto busca evitar improvisaciones y mejorar la coordinación con la Policía.

Otro de los puntos clave del acuerdo es que la Administración deberá identificar las zonas más afectadas por la inseguridad para priorizar allí la implementación de estos frentes. En esos sectores, además, se promoverá la creación de nuevos grupos comunitarios como primera línea de prevención.

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De acuerdo con el concejal Julián Uscátegui, autor de la propuesta, el objetivo es que los ciudadanos no enfrenten solos los problemas de seguridad, sino que cuenten con respaldo institucional y herramientas que les permitan reaccionar mejor.

Cabe recordar que el uso de tecnología en estrategias de seguridad urbana no es nuevo, pero en Bogotá cobra relevancia ya que la capital se encuentra en un momento donde la percepción de inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.