DARMAND presenta su nuevo sencillo musical ‘I Will’

Diego Cáceres, director musical de The Mills, bajo el nombre de DARMAND, sigue consolidando su faceta como artista solista, luego de construir una destacada trayectoria como uno de los productores musicales más destacados del país en lo que ha participado en proyectos mundiales de Disney, Marvel, Kamala Harris, entre otros.

DARMAND presentó su nuevo éxito musical ‘I Will’, el cual tiene una propuesta de música electrónica que se enfoca en las emociones, las historias, la elegancia y una visión sonora de alcance internacional.

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La canción aborda una historia con la que muchas personas pueden identificarse, cuando alguien promete un futuro lleno de planes y sueños, pero descuida el presente.

‘I Will’ describe las oportunidades perdidas, los recuerdos que permanecen y las consecuencias de construir relaciones basadas en expectativas más que en momentos reales.

La producción del sencillo estuvo a cargo de DARMAND en compañía de Denny White, quien es un productor que ha trabajado con artistas como Tiësto, Martin Garrix, OneRepublic y Kanye West, y Pablo Sola, uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica en Latinoamérica.

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El lanzamiento de la canción llega acompañado de un videoclip que fue dirigido por Gustavo Gacha y que retrata un presente de perdida, por mil futuros que se volvieron pasado.

La pieza audiovisual cuenta con la participación especial de Beatriz de la Pava, reconocida periodista colombiana que actualmente hace parte de la BBC en Londres.

De igual manera, DARMAND refuerza su apuesta por conectar la música con narrativas visuales que complementan el mensaje de sus canciones.

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Por otra parte, DARMAND realizará su show de debut el próximo 3 de julio en Octava Club, en Bogotá. Su presentación se proyecta como una experiencia audiovisual que va a trascender más allá del formato tradicional de DJ set, siendo un live act que incluirá la interpretación en vivo de los instrumentos, audiovisuales impactantes y una propuesta escénica diseñada para mostrar la identidad artística que Diego Cáceres viene construyendo con este proyecto.

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