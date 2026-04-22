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23 abr 2026 Actualizado 18:28

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The Mills celebra 20 años con doble concierto en el Movistar Arena

La banda colombiana presentará un show acústico en el Teatro Cafam y un espectáculo masivo en el Movistar Arena

Credito: Jaque

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Vicente

En el marco de sus dos décadas de trayectoria, la banda colombiana The Mills anuncia nueva fecha para su esperado concierto en el Movistar Arena.

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Se llevará a cabo el próximo 8 de julio. El grupo prepara un espectáculo único e irrepetible.

Como antesala a esta gran cita, el grupo presentará su nuevo álbum el 6 de junio en el Teatro Cafam, en un formato acústico e íntimo.

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Este concierto permitirá descubrir una faceta más cercana, orgánica y emocional de su sonido, funcionando como un abrebocas especial de lo que será la experiencia en el Movistar Arena.

Con esta doble apuesta, The Mills no solo celebra su legado, sino que reafirma su vigencia en la escena musical.

TheMills MOVISTAR CORTESIA THE MILLS

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El concierto en el Teatro Cafam contará con el acceso limitado exclusivamente a quienes ya tengan su entrada para el show del Movistar Arena, convirtiendo este encuentro íntimo en un privilegio único para sus fans más fieles.

A este momento se suma la reciente nominación de la banda a los Premios Nuestra Tierra en la categoría Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie, uno de los reconocimientos más importantes de la música en Colombia.

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