“Primetime”: Quién es Chris Hansen, el periodista que interpretará Robert Pattinson

El actor Robert Pattinson protagonizará Primetime, la nueva película de A24 inspirada en la historia del periodista estadounidense Chris Hansen, reconocido por conducir el polémico programa To Catch a Predator.

El estudio publicó el primer tráiler oficial de la producción, que llegará a los cines el 25 de septiembre y tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.

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Chris Hansen alcanzó notoriedad a comienzos de los años 2000 como corresponsal de Dateline NBC, gracias a To Catch a Predator, un programa en el que, con apoyo de las autoridades, realizaba operativos encubiertos para identificar a adultos que presuntamente buscaban reunirse con menores de edad contactados por internet. Cuando los sospechosos llegaban al lugar acordado, Hansen los confrontaba frente a las cámaras antes de que fueran detenidos por la Policía.

Vea el trailer aquí:

El formato fue un éxito de audiencia, pero también generó controversia. Diversos críticos cuestionaron sus métodos y el debate ético sobre la exposición pública de los sospechosos, mientras que un operativo realizado en Texas en 2006 terminó con el suicidio del fiscal de distrito Louis Conradt, un hecho que marcó la historia del programa.

Primetime, dirigida por Lance Oppenheim, no sólo recrea los operativos televisivos, sino que explora el ascenso de Hansen como figura mediática y las tensiones entre el periodismo, la búsqueda de audiencia y los límites éticos de la televisión. Además de Pattinson, el elenco incluye a Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Matthew Maher y Bokeem Woodbine.