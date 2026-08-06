Perez Hilton: La familia del bloguero confirma que ya puede comunicarse

La familia del bloguero estadounidense Perez Hilton informó que el creador de contenido ya puede comunicarse, una actualización que calificó como un motivo de esperanza mientras continúa su recuperación en un centro médico, tras el episodio ocurrido durante una transmisión en vivo en TikTok.

A través de un comunicado publicado en el sitio web oficial de Hilton, sus familiares agradecieron las muestras de apoyo recibidas en los últimos días y aseguraron que, aunque el proceso ha sido “increíblemente difícil y emocional”, lograron confirmar que el bloguero “es capaz de comunicarse”, lo que les da esperanza sobre su evolución. También solicitaron respeto por su privacidad mientras continúa recibiendo atención médica.

Chris Booker, copresentador de The Perez Hilton Podcast with Chris Booker, se pronunció a través de Instagram: “Estoy profundamente triste por Perez y su familia, y por lo que están pasando. Es verdaderamente inimaginable”. Indicó también que habló brevemente con la familia del bloguero y que el futuro del programa está “por definirse”.

El pasado 4 de agosto, Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue trasladado a un hospital de Miami luego de que las autoridades respondieran a múltiples llamadas de personas que alertaron sobre una transmisión en vivo en la que el bloguero aparentemente se estaba autolesionando. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó posteriormente que fue puesto bajo la Ley Baker de Florida, un mecanismo que permite una evaluación involuntaria cuando una persona representa un riesgo para sí misma o para otros.

TikTok informó que su sistema automatizado detectó la transmisión y la envió a revisión, pero un error en el proceso de moderación retrasó su eliminación. La plataforma también indicó que notificó a las autoridades y que, posteriormente, suspendió la cuenta de Hilton por incumplir sus normas sobre contenido relacionado con autolesiones.

En marzo de este año, Hilton ya había enfrentado complicaciones de salud tras ser hospitalizado por una sepsis. Semanas después reveló que sufrió una trombosis venosa profunda en la pierna derecha, por la que fue sometido a un procedimiento para retirar un coágulo de sangre y permaneció varias semanas en recuperación.