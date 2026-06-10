Bogotá tendrá Festival Carranguero

La Plenaria del Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo que crea oficialmente el Festival Carranguero de Bogotá, una iniciativa que reconoce la importancia de este género musical como patrimonio vivo de millones de colombianos.

El Festival, que fue impulsado por el concejal David Saavedra, busca preservar la cultura campesina, fortalecer las economías locales y convertir a Bogotá en la gran vitrina nacional de la música carranguera.

“Hoy Bogotá reconoce una de las expresiones culturales más auténticas de Colombia. Este festival no es solamente un evento musical; es un homenaje al campo, a nuestros campesinos y a millones de familias que han construido esta ciudad sin olvidar sus raíces”, dijo el concejal Saavedra.

La iniciativa cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, según cifras del DANE, cerca del 34 % de los habitantes de Bogotá son de origen boyacense, es decir, más de dos millones de personas que conservan una profunda conexión con las tradiciones campesinas y la música carranguera.

Además, la propuesta contempla espacios para que microempresas, emprendimientos, artesanos y productores gastronómicos puedan exhibir y comercializar sus productos durante el evento.

“Bogotá será la casa de la música campesina. Queremos que las nuevas generaciones conozcan y valoren un legado que habla de trabajo, solidaridad, convivencia y amor por la tierra. La carranga llegó para quedarse en la agenda cultural de la ciudad”, concluyó el cabildante.