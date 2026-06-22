J Balvin y Ryan Castro conquistan Colombia con “Dalmation” en el #1

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: J Balvin and Ryan Castro attend the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy) / John Shearer

El éxito de “Dalmation”, la colaboración entre J Balvin y Ryan Castro, confirma el gran momento de la música urbana colombiana.

La canción alcanzó el puesto #1 del Chart General de Colombia según Monitor Latino, consolidando a ambos artistas como referentes indiscutibles del género en la región.

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Este logro llega en un contexto particular: en las últimas semanas, los listados nacionales habían estado dominados por el regional mexicano, por lo que el ascenso de “Dalmation” representa una reivindicación del reggaetón colombiano y su vigencia en uno de los mercados más influyentes de América Latina.

La canción, parte del proyecto colaborativo OMERTA, se ha convertido rápidamente en favorita de los fanáticos gracias a su propuesta sonora innovadora.

Con una mezcla de sintetizadores futuristas y matices de marimba, “Dalmation” lleva el reggaetón hacia nuevos territorios sin perder la esencia que lo ha convertido en un fenómeno global.

Este nuevo #1 se suma a una etapa extraordinaria para J Balvin, quien recientemente protagonizó una gira de estadios por Colombia y fue parte del show inaugural de la Copa Mundial, reafirmando su papel como embajador de la música hecha en el país.

Más allá de las cifras, el liderazgo de “Dalmation” tiene un significado especial para la industria musical. El mercado colombiano es considerado un termómetro clave para medir el impacto de una canción en América Latina.

Con este éxito, J Balvin y Ryan Castro celebran no solo un logro comercial, sino también la capacidad del reggaetón colombiano para seguir marcando el ritmo de la conversación cultural.

La canción demuestra que, pese a la competencia de otros géneros, la música urbana nacional mantiene su fuerza y su capacidad de innovar.

Mientras continúa conquistando audiencias globales, J Balvin reafirma su posición como uno de los artistas colombianos más influyentes de todos los tiempos, y Ryan Castro consolida su lugar como una de las voces emergentes más poderosas del género.