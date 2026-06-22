IDRD lanzó cursos de natación en Bogotá: ¿Dónde y cómo inscribirse?

IDRD lanzó cursos de natación en Bogotá | Getty Images/ Alcaldía de Bogotá

Bogotá busca incentivar las actividades para los ciudadanos. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) realizó una invitación dirigida a todos los bogotanos y bogotanas que quieran vivir una experiencia acuática.

El IDRD hizo un llamado para todos los interesados a inscribirse en los cursos de natación del mes de junio de 2026, los cuales se van a llevar a cabo en dos lugares.

Lea también: Ojo conductores: este el pico y placa en Bogotá para la semana del 22 a 28 de junio; evite multas

¿Dónde se realizará los cursos de natación del IDRD?

El IDRD dio a conocer que los cursos de natación para el mejor de junio se realizan en los Centros de Felicidad (CEFE) de Fontanar de Suba y San Cristóbal.

¿Cuándo es el curso de natación?

El IDRD informó que las clases de natación darán inicio a partir del 23 de junio y finalizaran el 4 de junio de 2026.

Le puede interesar: Alerta Rosa, la aplicación creada con geolocalización para ayudar a las mujeres en peligro

¿Cómo inscribirse en los cursos?

La entidad manifestó que todas las personas interesadas, entre los cinco y 75 años, en inscribirse en el curso de natación deberán realizarlo en el Portal Ciudadano del IDRD o en el siguiente enlace: https://portalciudadano.idrd.gov.co/.

Además, se solicitan tres documentos para realizar la inscripción:

Estar afiliado a una EPS o al Sisbén.

Presentar copia del documento de identidad.

Presentar el consentimiento informado debidamente diligenciado.

De igual manera, el IDRD aclaró que este curso no es una actividad con fines terapéuticos de rehabilitación, sino que es de enseñanza en deporte, por lo que el talento humano contratado para el programa es profesional.

Le recomendamos: Así operan las páginas falsas que suplantan a la FIFA para estafar usuarios y robar datos bancarios

Escuche Caracol Radio EN VIVO: