Alerta Rosa, la aplicación creada con geolocalización para ayudar a las mujeres en peligro
Manuela Arango, creadora de Alerta Rosa, habló en 6AMW y explicó cómo funciona, se activa el botón SOS y los beneficios que trae la aplicación.
Manuela Arango, creadora de Alerta Rosa, habla sobre la App de ayuda para mujeres en peligro
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Alerta Rosa es una aplicación que se puede descargar por App Store y PlayStore, que fue creada para ayudar a las mujeres que tengan algún tipo de emergencia y que cuenta con geolocalización para brindar ayuda inmediata. Además, reporta la situación a tres contactos y tiene un botón de SOS que conecta con las autoridades.
Manuela Arango, creadora de Alerta Rosa, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y contó cómo fue el inicio de la creación de la aplicación, sus funciones y beneficios.
Noticia en desarrollo...
Escuche la entrevista completa:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...