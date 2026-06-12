Alerta Rosa, la aplicación creada con geolocalización para ayudar a las mujeres en peligro

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Manuela Arango, creadora de Alerta Rosa, habla sobre la App de ayuda para mujeres en peligro

Alerta Rosa es una aplicación que se puede descargar por App Store y PlayStore, que fue creada para ayudar a las mujeres que tengan algún tipo de emergencia y que cuenta con geolocalización para brindar ayuda inmediata. Además, reporta la situación a tres contactos y tiene un botón de SOS que conecta con las autoridades.

Manuela Arango, creadora de Alerta Rosa, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y contó cómo fue el inicio de la creación de la aplicación, sus funciones y beneficios.

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