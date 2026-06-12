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12 jun 2026 Actualizado 15:12

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Alerta Rosa, la aplicación creada con geolocalización para ayudar a las mujeres en peligro

Manuela Arango, creadora de Alerta Rosa, habló en 6AMW y explicó cómo funciona, se activa el botón SOS y los beneficios que trae la aplicación.

Manuela Arango, creadora de Alerta Rosa, habla sobre la App de ayuda para mujeres en peligro

Manuela Arango, creadora de Alerta Rosa, habla sobre la App de ayuda para mujeres en peligro

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Alerta Rosa es una aplicación que se puede descargar por App Store y PlayStore, que fue creada para ayudar a las mujeres que tengan algún tipo de emergencia y que cuenta con geolocalización para brindar ayuda inmediata. Además, reporta la situación a tres contactos y tiene un botón de SOS que conecta con las autoridades.

Manuela Arango, creadora de Alerta Rosa, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y contó cómo fue el inicio de la creación de la aplicación, sus funciones y beneficios.

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Cristian Contreras

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Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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