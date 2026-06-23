El hijo de Liam Payne es el único heredero de la fortuna del fallecido exintegrante de One Direction

Este martes se conoció que Bear, el hijo de 9 años del cantautor inglés Liam Payne, ha sido nombrado como único beneficiario de la herencia de 29 millones de dólares del difunto cantante.

Payne, quien falleció en octubre de 2024 sin dejar testamento, compartió la custodia de Bear con su expareja y también cantante y personalidad de televisión, Cheryl, quien fue nombrada administradora de la herencia junto con el abogado de la industria musical Richard Bray en mayo de 2025.

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En el Reino Unido, si una persona fallece sin dejar testamento, el familiar vivo más cercano, seguido de los hijos mayores de 18 años, puede solicitar la administración de la herencia.

Parte del dinero se puede usar ahora, pero la mayor parte del patrimonio se depositará en un fideicomiso hasta que el hijo de Payne cumpla 18 años.

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En 2016, el exintegrante de One Direction comenzó a salir con Cheryl y su hijo, Bear, nació en marzo de 2017.

Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.