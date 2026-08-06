Jim Carrey protagonizará el live-action de “Los Supersónicos”

Jim Carrey protagonizará una película tipo live action basada en Los Supersónicos, la clásica serie animada de Hanna-Barbera, según confirmó Warner Bros. Discovery en su carta trimestral a accionistas correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El proyecto, que lleva más de dos décadas intentando llegar a la pantalla grande, figura en el calendario del estudio para un estreno “más allá de 2027”. Es la primera vez que Warner Bros. pone por escrito el nombre del actor como protagonista, tras meses de especulaciones.

El filme aparece junto a otros proyectos pendientes de fecha, como la precuela de Ocean’s Eleven con Bradley Cooper y Margot Robbie, la nueva entrega de Matrix y Aegon’s Conquest, la producción derivada de Game of Thrones. Colin Trevorrow, director de Jurassic World, estaba en conversaciones para dirigir y coescribir el guion junto a Joe Epstein, según reportes de octubre de 2025, aunque la carta de accionistas sólo menciona a Carrey y no hace referencia al resto del equipo creativo.

La adaptación acumula una larga historia de intentos fallidos, pues Adam Shankman estuvo vinculado al proyecto en 2003, Robert Rodríguez exploró una versión animada por computadora en 2007, el director Conrad Vernon la tuvo en sus manos más adelante, y ABC llegó a encargar un piloto de acción real producido por Robert Zemeckis que tampoco prosperó.

The Jetson family wave as they fly past buildings in space in their spaceship in a still from the animated television series, 'The Jetsons,' circa 1962. (Photo by Warner Bros./Courtesy of Getty Images) / Warner Bros. Ampliar The Jetson family wave as they fly past buildings in space in their spaceship in a still from the animated television series, 'The Jetsons,' circa 1962. (Photo by Warner Bros./Courtesy of Getty Images) / Warner Bros. Cerrar

Los Supersónicos fue creada por William Hanna y Joseph Barbera en 1962 y sigue a la familia Sónico en una ciudad flotante del futuro, con autos voladores y dispositivos automatizados.

Fue la primera serie emitida en color por ABC y uno de los pocos ejemplos de animación en horario estelar antes de Los Simpson, aunque, a diferencia de Los Picapiedra, fue cancelada tras una sola temporada. Hanna-Barbera produjo nuevos episodios para distribución en los años 80 y estrenó un largometraje en 1990.

Jim Carrey at the "Sonic the Hedgehog 3" Los Angeles premiere at TCL Chinese Theatre on December 16, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Variety via Getty Images) / Variety Ampliar Jim Carrey at the "Sonic the Hedgehog 3" Los Angeles premiere at TCL Chinese Theatre on December 16, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Variety via Getty Images) / Variety Cerrar

El regreso de Carrey a las grandes producciones se dio con Sonic 3, estrenada en diciembre de 2024, tras dos años de retiro autodeclarado. La etiqueta “más allá de 2027” no equivale a una luz verde definitiva: el proyecto queda en el mismo estado de desarrollo que Aegon’s Conquest o la próxima película de Matrix, confirmados pero sin fecha de estreno anunciada.