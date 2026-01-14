Distrito abre convocatoria para la Escuela de Guardianes de la Ciclovía: ABC de inscripciones

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informan que las inscripciones al proceso de cualificación, de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte para el rol de Guardianes de la Ciclovía, se realizará a través del registro mediante un formulario que estará habilitado entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2026.

Requisitos para ser Guardian de la Ciclovía:

Ser mayor de edad al momento de hacerla la inscripción.

al momento de hacerla la inscripción. Estar afiliado a una EPS o sistema de salud del régimen subsidiado vigente al momento de hacer la inscripción y durante todo el proceso de cualificación.

o sistema de salud del régimen subsidiado vigente al momento de hacer la inscripción y durante todo el proceso de cualificación. Contar con una bicicleta ‘todoterreno’ en buenas condiciones y tenerla inscrita en la plataforma ‘Registro Bici Bogotá’ con información actualizada, al momento y durante todo el proceso de la cualificación.

en buenas condiciones y tenerla inscrita en la plataforma ‘Registro Bici Bogotá’ con información actualizada, al momento y durante todo el proceso de la cualificación. Para los hombres deben tener definida la situación militar, de acuerdo con los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 1780 del 02 de mayo de 2016 y el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017. Los ciudadanos que accedan a los beneficios previstos en la presente ley deberán tramitar ante las autoridades de reclutamiento una certificación provisional que acredite el trámite de la definición de la situación militar. Lo anterior, implica que el participante no deberá encontrarse en condición de citado a primer examen, citado a concentración y/o remiso por parte del Distrito Militar.

de acuerdo con los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 1780 del 02 de mayo de 2016 y el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017. Los ciudadanos que accedan a los beneficios previstos en la presente ley que acredite el trámite de la definición de la situación militar. Lo anterior, implica que el participante no deberá encontrarse en condición de citado a primer examen, citado a concentración y/o remiso por parte del Distrito Militar. Quien quiera inscribirse para ser Guardian de la Ciclovia, debe acreditar ser estudiante activo de cualquier carrera técnica (profesional), tecnológica o universitaria en la etapa de pregrado.

(profesional), tecnológica o universitaria en la etapa de pregrado. Contar con disponibilidad en los horarios programados, cuando se genere la necesidad del servicio, especialmente los domingos y festivos y contar con aptitudes y capacidades físicas para realizar las actividades del proceso.

Se recomienda, que las personas interesadas consulten permanentemente la página www.idrd.gov.co, donde se darán a conocer públicamente los avances del proceso de cualificación en materia de resultados, citaciones a pruebas y jornadas de inducción las que serán desarrolladas los fines de semana en un periodo de aproximadamente 4 meses de duración.

¿Desde cuándo se puede inscribir para ser Guardian de la Ciclovia?

El formulario estará disponible desde el jueves 15 de enero en el siguiente link, este se podrá diligenciar hasta el próximo 15 de febrero.

Tenga en cuenta:

Cualquier inquietud o información adicional, se puede comunicar a través del correo electrónico seleccion.guardianes@idrd.gov.co