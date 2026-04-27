Nuevo homicidio en Bogotá: asesino disparó desde una bicicleta

A las 5:25 de la mañana de este lunes 27 abril se presentó un asesinato en la Avenida 1 de Mayo con Carrera 69, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos sucedieron en plena vía pública y la víctima es un hombre de 25 años que fue asesinado con arma de fuego por parte de una persona que se movilizaba en bicicleta.

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El asesino huyó inmediatamente y las autoridades llegaron al punto de hecho para adelantar las investigaciones.

A las 7:30 de la mañana un Grupo Guía de Tránsito continuaba en la zona desviando y gestionando el tráfico en la Av. Primero de Mayo con carrera 69, en sentido Oriente - Occidente, debido a investigación.

Recomendaban a conductores tomar la Carrera 50 y la Autopista Sur.

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A las 8:30 de la mañana, la vía fue restablecida.

La investigación del caso fue asumida por el CTI de la Fiscalía General de la Nación y de acuerdo a lo que se ha podido establecer este hecho sería al parecer por temas de estupefacientes.