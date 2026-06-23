Colegio en Cajicá donde falleció Valeria Afanador cerraría sus puertas este 2026

Por medio de la resolución 004627 la Gobernación de Cundinamarca, en cabeza de Jorge Emilio Rey dejó en firme la decisión de la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en el municipio de Cajicá, y donde murió la estudiante de 10 años Valeria Afanador, el pasado 12 de agosto de 2025 por ahogamiento.

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En el documento queda expreso que la “CANCELACIÓN comenzará a regir a partir de la finalización del calendario académico del año electivo 2026y deberá la Rectora SONIA OCHOA DAZA, Presentar el Plan de Reubicación de Estudiantes antes del treinta y uno (31) octubre de 2026 a la Secretaría Educación Cundinamarca”.

Así mismo, queda claro que el cierre del colegio no se hará de manera inmediata, si no cuando se termine el año académico del 2026. Esto, para no afectar la comunidad educativa.

No obstante, la defensa de el colegio todavía tiene recursos de ley por tramitar y resolver.