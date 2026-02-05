Van 351 bicicletas robadas en Bogotá en lo que va de 2026: disminuyó este delito

Durante el día sin carro y sin moto en Bogotá, el Distrito presentó cifras sobre el robo de bicicletas y patinetas.

En lo corrido del año 2026, se han presentado 351 hurtos de bicicletas y patinetas, aunque para esta misma época en 2025 se presentaron 708 bicicletas hurtadas, lo que significa una reducción del 50% en comparación con 2025, las autoridades prendieron las alarmas.

“Vamos por la misma tendencia de seguir reduciendo el hurto de bicicletas en Bogotá. Tenemos que garantizar que no haya hurto, pero el primer paso es la reducción y en identificar a los responsables”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Han disminuido los robos violentos

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, precisó que la mayoría de los robos de bicicletas no se da de forma violenta.

“7 de cada 10 bicicletas que se roban en Bogotá no tuvieron intervención de un agente violento. Fueron dejadas sin asegurar en un local, un conjunto residencial. Eso nos muestra que la prevención es clave y que como usuarios no podemos facilitarles el delito a los delincuentes”, señaló Restrepo.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho, indicó que “ya hemos recuperado 29, y para lograrlo es fundamental que estén registradas y que la ciudadanía denuncie”. Y se han realizado 28 capturas por el delito de hurto a bicicletas.

Los delincuentes no pueden seguir impunes

El alcalde Galán aprovechó la oportunidad para reiterar su mensaje de cambiar las normas judiciales para que los delincuentes dedicados al robo de bicicletas no salgan libres.

“Nosotros pedimos es que la revisión de normas que hay que hacer es que una persona que comete el delito de hurto, por ejemplo, de bicicleta, con un arma blanca pone en peligro la vida de la víctima termine en la cárcel”, sostuvo.