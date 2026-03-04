Hombre robó una bicicleta y se iba a escapar en TransMilenio: fue capturado en flagrancia

La Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de un hombre de 21 años que se robó una bicicleta que había sido dejado afuera de un establecimiento comercial. El joven después de que cometió el hurto se dirigió hasta TrasnsMilenio para tratar de huir en un bus.

Gracias al trabajo de la Policía, se logró ubicar a esta persona, quien ingresó a la estación de la Calle 100 y abordó un bus de Transmilenio llevando la bicicleta. Al detener el bus, los uniformados lograron la captura en flagrancia del hombre.

Este sujeto ya fue puesto a disposición de la autoridad competente. “La Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas contra el hurto en sus diferentes modalidades; asimismo, invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123”, aseguró la Policía.