Turismo de Bogotá rechazó la extraña muerte de una mujer en un exclusivo edificio

En las últimas horas se conoció un caso que conmocionó a la ciudadanía. Las autoridades hallaron el cuerpo de Natalia Villalba, una mujer de 37 años, dentro de una maleta en un apartamento destinado a un alojamiento temporal en el norte de la ciudad.

Desde el Instituto de Turismo de Bogotá rechazaron este hecho y manifestaron su solidaridad con este crimen que hasta el momento no se ha esclarecido. Asimismo, pidieron a la autoridad competente adelantar las investigaciones para que se esclarezca el hecho y se haga justicia lo más pronto posible.

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Bogotá es uno de los principales destinos turísticos de Colombia, de ahí que este crimen se esclarezca con celeridad.

“Hacemos un llamado a los establecimientos de alojamiento y a las plataformas digitales que operan en la ciudad, para continuar fortaleciendo los mecanismos de prevención, verificación y colaboración con las autoridades, contribuyendo a la construcción de entornos cada vez más seguros y confiables”.

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Desde la entidad turística reiteraron su compromiso con el turismo legal, responsable y seguro, así como con el fortalecimiento de las buenas prácticas en todos los servicios turísticos que operan en la capital.