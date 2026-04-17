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17 abr 2026 Actualizado 12:21

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Si no mejora la capacidad operativa es como si estuviéramos en bicicleta estática: César Restrepo

El Secretario de Seguridad de Bogotá, habló en 6AM W sobre la seguridad en la capital y la capacidad operativa.

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Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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