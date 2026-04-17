Si no mejora la capacidad operativa es como si estuviéramos en bicicleta estática: César Restrepo
El Secretario de Seguridad de Bogotá, habló en 6AM W sobre la seguridad en la capital y la capacidad operativa.
Si no mejora la capacidad operativa es como si estuviéramos en bicicleta estática: César Restrepo
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Noticia en desarrollo
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...