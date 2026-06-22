Autoridades y gremios de Santa Marta y el Magdalena felicitan a Abelardo de la Espriella

Magdalena

Tras conocerse los resultados electorales, diversos gremios, autoridades y dirigentes políticos del Magdalena expresaron sus felicitaciones al candidato Abelardo de la Espriella y manifestaron su disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional.

Desde la administración distrital, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, felicitó a los nuevos mandatarios y manifestó la disposición de la ciudad para avanzar en proyectos estratégicos que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

“Felicitamos a Abelardo De La Espriella y a José Manuel Restrepo por los resultados obtenidos en la jornada electoral del día de hoy, que los acreditan como presidente y vicepresidente de nuestro país”, dijo el mandatario local.

A través de un comunicado oficial, la Cámara de Comercio felicitó al presidente y vicepresidente electos y expresó su interés en construir una agenda conjunta que impulse la competitividad, la atracción de inversiones, la generación de empleo y el crecimiento sostenible de Santa Marta, el Magdalena y toda la región Caribe.

“Desde la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena expresamos nuestras felicitaciones al presidente y vicepresidente electos, y reiteramos nuestra disposición para aportar desde el territorio a la construcción de una agenda de país que fortalezca la competitividad, promueva la inversión y genere mayores oportunidades para los empresarios y las comunidades en la región”, afirmó Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la entidad.

Por su parte Omar García presidente de Cotelco Magdalena, celebró el resultado electoral y agradeció a los colombianos que respaldaron la propuesta liderada por De la Espriella “Con el alma llena de gratitud, pido a Dios y a la Virgen María que bendigan con inmenso amor a Abelardo de la Espriella, a José Manuel Restrepo, a sus familias y a todo el equipo que luchó con el corazón por esta justa electoral”, manifestó.

Las felicitaciones también llegaron desde la Asamblea del Magdalena. La diputada Ángela Cedeño destacó la importancia del momento político que vive el país y deseó éxitos al presidente electo en su gestión.

“Le deseamos la mayor sabiduría en su gestión, porque si a él le va bien, a Colombia le va bien. Tenemos el gran reto de dejar atrás estos años de retroceso y devolverle al país la seguridad, las oportunidades y el verdadero progreso”, expresó la dirigente.