Iván Cepeda obtiene la mayor votación en el Magdalena y supera a Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

Magdalena

Con el 100 % de las mesas informadas, la Registraduría Nacional dio a conocer los resultados definitivos de la jornada electoral, en la que el candidato Iván Cepeda se consolidó como el aspirante con la mayor votación en el departamento del Magdalena.

De acuerdo con el reporte oficial, fueron informadas las 3.228 mesas de votación habilitadas, alcanzando el ciento por ciento del escrutinio preliminar. La participación ciudadana llegó a 612.825 votantes de un potencial electoral de 1.089.418 ciudadanos, lo que representa una participación del 56,25 %.

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El candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda obtuvo 347 mil 228 votos lo que equivale al 57,02%, Abelardo de la Espriella obtuvo 255 mil 98 votos que corresponde al 41, 89%.

La Registraduría destacó la normalidad en el desarrollo de la jornada y la alta efectividad en la transmisión de los resultados, que permitieron conocer el consolidado total de las mesas habilitadas en el territorio correspondiente.