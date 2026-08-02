Más de 16 busetas salen de circulación en Santa Marta por fallas que ponían en riesgo a pasajeros

FOTO: Las busetas fueron suspendidas hasta que corrijan las irregularidades./ Captura video SecMovilidad

Más de 16 busetas de transporte público fueron retiradas de circulación durante operativos de inspección realizados por la Secretaría de Movilidad de Santa Marta en el despacho de Pénjamo, luego de que las autoridades detectaran múltiples deficiencias que comprometían la seguridad de los pasajeros.

Durante las revisiones, los inspectores encontraron sillas y pisos deteriorados, llantas desgastadas, puertas con fallas, cinturones de seguridad averiados y ausencia de elementos de emergencia como martillos, botiquines y equipos de carretera. En algunos casos, los vehículos incluso presentaban fallas en el freno de mano.

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Las autoridades precisaron que, aunque varias busetas contaban con la revisión técnico-mecánica vigente, el estado en el que fueron encontradas impedía autorizar su despacho, al representar un riesgo para usuarios y conductores.

Asimismo, detectaron extintores que, pese a estar dentro de su fecha de vigencia, no podían activarse correctamente en caso de una emergencia.

Los vehículos permanecerán fuera de servicio hasta que sus propietarios corrijan las irregularidades detectadas y cumplan con las condiciones exigidas por la normatividad para volver a operar. Durante los controles, además, algunos conductores fueron amonestados por incumplir los requisitos para la prestación del servicio.

La Secretaría de Movilidad informó que este tipo de operativos continuará en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y garantizar que el transporte público se preste en condiciones adecuadas para los usuarios.