Balance del proceso de paz con las ACSN deja en expectativa el futuro de los diálogos

Los diálogos se mantienen a la expectativa de la decisión del nuevo gobierno./ Foto: Consejería Comisionada de Paz

A pocos días del cambio de Gobierno Nacional, el delegado para el proceso de diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Óscar Mauricio Silva Osorio, presentó un balance de la gestión adelantada durante los últimos dos años, en un momento en el que aún no está definido si la administración entrante dará continuidad al espacio de conversación sociojurídico con esa estructura armada.

A través de una carta dirigida a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, fechada el 30 de julio de 2026, el funcionario destacó que durante el proceso se realizaron más de 30 encuentros comunitarios, de los que surgieron 507 iniciativas de transformación territorial para zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y Dibulla.

Según explicó, ese trabajo permitió articular la participación de entidades nacionales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Prosperidad Social, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Invías y el Ministerio de Transporte, con el propósito de impulsar proyectos relacionados con educación, infraestructura, formalización de predios, soluciones energéticas y fortalecimiento de las capacidades de las comunidades.

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En su balance, Silva sostuvo que uno de los principales logros del proceso fue acercar la oferta institucional del Estado a territorios históricamente afectados por el conflicto armado. Sin embargo, reconoció que ese trabajo aún no resuelve las problemáticas estructurales de la región.

“Sabemos que estas acciones no son suficientes para resolver todos los problemas de la región. Sin embargo, son el impulso para la consolidación de una fuerza de paz que proviene de las comunidades”, señala el documento.

La carta también revela que durante los dos últimos meses no fue posible regresar al territorio para socializar estos avances debido a razones de seguridad y de logística, por lo que el delegado decidió remitir a las comunidades el informe final del proceso adelantado durante su gestión.

El balance se conoce en medio de la transición presidencial y cuando aún no existe una definición oficial sobre el futuro del proceso de diálogo con las ACSN. Hasta ahora, el Gobierno entrante no ha anunciado si mantendrá, modificará o dará por terminado este espacio de conversación sociojurídico, creado durante la administración del presidente Gustavo Petro con el objetivo de avanzar en el desescalamiento de la violencia y promover la transformación territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta.

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