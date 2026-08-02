Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte sectores afectados

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

Más de un centenar de barrios y sectores de Santa Marta estarán sin servicio de energía eléctrica este lunes 3 de agosto debido a una jornada de mantenimiento preventivo que adelantarán ISA Energía y Air-e Intervenida en la infraestructura que abastece a la ciudad.

Las labores hacen parte de la continuidad de las intervenciones en la subestación Santa Marta y contemplan la desenergización de la subestación Manzanares y varios circuitos del sur del Distrito, con el propósito de permitir que ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas ejecuten las obras programadas para fortalecer la confiabilidad del sistema.

De acuerdo con el cronograma, los trabajos iniciarán desde las 5:00 de la mañana. Las intervenciones de ISA Energía se desarrollarán hasta el mediodía en algunos circuitos, mientras que las ejecutadas por Air-e Intervenida se extenderán hasta las 3:00 de la tarde, por lo que algunos usuarios permanecerán sin servicio durante cerca de diez horas.

Entre los circuitos que serán intervenidos se encuentran Sur, Santa Rita, San Francisco, Manzanares, Manzanares 7, Bellavista, Alcázares, Rodadero, Tamacá y Tamacá Sur.

La suspensión del servicio impactará barrios y sectores como Pescaíto, Cundí, Miraflores, Pradito, Sociedad Portuaria, Terminal Marítimo, el Centro, Bavaria, El Mercado Público, Olaya Herrera, El Pueblito, El Territorial, Los Troncos, Venecia Central, Santa Cecilia, Manzanares, Bellavista, La Tenería, San Martín, Bolívar, Los Ángeles, Taminaca, María Eugenia, Ciudadela 29 de Julio, La Esperanza, El Prado, Riomar, Santa Helena, 13 de Junio, Boston, Villa del Carmen, Nuevo Jardín, El Porvenir, Villa Bella y Los Faroles, entre otros.

En el corredor turístico también habrá interrupciones entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. La medida cobijará a El Rodadero, Playa Salguero, Pozos Colorados, Bello Horizonte, La Paz, Gaira, Irotama, Playa Blanca, Ziruma y otros sectores aledaños.

Las empresas indicaron que estas intervenciones son necesarias para garantizar una operación más segura y confiable de las subestaciones y de los circuitos que suministran energía a la capital del Magdalena, por lo que pidieron comprensión a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.