Puerto de Santa Marta fortalece controles contra tráfico de armas con capacitación de Estados Unidos

Puerto de Santa Marta fortalece controles contra el tráfico de armas con capacitación de Estados Unidos

La División de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) realizó un taller de cooperación con la Sociedad Portuaria de Santa Marta para fortalecer las estrategias de prevención contra el tráfico ilícito de armas y otras actividades criminales transnacionales.

La jornada contó con la participación de funcionarios de la DIAN, Policía Fiscal y Aduanera, Policía Antinarcóticos, Ejército Nacional, jueces del Magdalena y directivos del terminal portuario, quienes intercambiaron conocimientos y experiencias para mejorar los controles en las operaciones de comercio exterior.

El encuentro se desarrolló en el marco del programa de seguridad portuaria, que busca fortalecer la articulación entre autoridades nacionales e internacionales. Durante la actividad también se realizó un recorrido por las instalaciones del puerto para conocer las medidas de seguridad, inversiones en infraestructura y herramientas tecnológicas implementadas para la inspección de carga.

Entre los avances destacados está el uso de tecnología especializada como el escáner de contenedores operado por la Policía Antinarcóticos, una herramienta que permite detectar posibles contaminaciones relacionadas con actividades ilícitas.

Como resultado de este trabajo conjunto, el Puerto de Santa Marta recibió un reconocimiento por parte de las autoridades estadounidenses por sus esfuerzos en materia de seguridad y prevención del tráfico ilegal.

El presidente del Puerto de Santa Marta, Domingo Chinea Barrera, destacó la importancia de esta cooperación y señaló que el terminal continúa consolidándose como un aliado estratégico del comercio exterior colombiano. “El puerto continúa consolidándose como el principal socio comercial, concentrando cerca del 50 % de la carga movilizada por este terminal”, afirmó.

La Sociedad Portuaria de Santa Marta aseguró que seguirá fortaleciendo sus procesos de seguridad, innovación tecnológica y cooperación internacional para garantizar operaciones eficientes y confiables.