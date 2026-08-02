Más de 200 viviendas resultaron afectadas tras fuerte vendaval en Algarrobo, Magdalena

Un fuerte vendaval registrado en las últimas horas en el municipio de Algarrobo, Magdalena, dejó importantes afectaciones en viviendas, árboles caídos y otros daños en distintos sectores de la población.

Mientras avanzan las labores de evaluación, las autoridades locales y departamentales ya han censado cerca de 200 viviendas para establecer el impacto de la emergencia y coordinar la entrega de ayudas.

Tras el fenómeno, la Gobernación del Magdalena desplazó al municipio un equipo de la Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático para acompañar las labores de caracterización de las familias afectadas junto con la Alcaldía.

La secretaria de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, Vanessa Cárdenas, explicó que la prioridad es consolidar el censo para definir la respuesta institucional.

“Por directrices de la señora gobernadora Margarita Guerra, hoy nos encontramos en el municipio. En la noche de ayer se presentó un fuerte vendaval y, junto con el alcalde, hemos adelantado la realización de los censos para identificar a las personas afectadas”, señaló la funcionaria.

Cárdenas destacó además que, pese a la magnitud de la emergencia, el balance no deja víctimas fatales. “Le agradezco a Dios que no hubo ninguna pérdida humana que lamentar, solo daños materiales”, manifestó.

Por su parte, el alcalde de Algarrobo, Juan Pablo Vargas, aseguró que las autoridades mantienen los recorridos en todos los sectores del municipio para garantizar que ninguna familia quede sin ser registrada.

“Ya hemos censado aproximadamente 200 viviendas y seguiremos recorriendo cada sector para brindarles el apoyo y que sepan que no están solos, que los estamos acompañando”, afirmó el mandatario.

En materia de salud, la gerente de la E.S.E. Hospital Local de Algarrobo, Graciela Hoyos, confirmó que el centro asistencial atendió a personas lesionadas durante la emergencia.

“El hospital atendió a tres personas que presentaron heridas leves y continuamos trabajando de manera articulada con la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Magdalena para responder a esta situación”, indicó.

Las autoridades continúan consolidando el censo de daños para determinar el número definitivo de viviendas afectadas y coordinar la entrega de ayudas a las familias damnificadas