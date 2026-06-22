Inicia proceso de admisión de 266 estudiantes universitarios beneficiarios de becas

Santa Marta

Con la ilusión de conseguir un mejor futuro a través de la educación de calidad, 266 jóvenes beneficiarios de los programas Talento Magdalena y Talento Santa Marta iniciaron el proceso de admisión en la Universidad del Magdalena con miras a obtener un cupo en los diferentes programas de pregrado presencial para el segundo semestre académico de 2026.

La jornada inició con una bienvenida a cargo de la doctora Leynin Caamaño Rocha, vicerrectora Académica de la Alma Mater, quien entregó un mensaje inspirador a los jóvenes aspirantes, que, acompañados de sus padres, acudieron a la cita en el Hemiciclo Helado de Leche.

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“Estamos muy complacidos que hagan parte de esta Universidad, pero también le decimos a las familias gracias por apostarle a la educación de cada uno de sus hijos; gracias por venir y estar aquí con ellos. Sé que cada uno de ustedes vino hoy con una maleta cargada de nuestros sueños, de muchas ilusiones”, afirmó.

La vicerrectora Académica destacó el liderazgo del rector Pablo Vera Salazar al impulsar los programas Talento Magdalena y Talento Santa Marta, con los cuales se ha impactado de manera positiva el territorio y ha abierto oportunidades para transformar la vida de cientos de familias.

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Hasta el próximo 26 de junio, los aspirantes participarán en diferentes actividades como taller y caracterización de padres, talleres de orientación vocacional, capacitaciones sobre proyecto de vida, feria académica, recorrido institucional, pruebas psicológicas y diagnósticas y pre-escogencia programas.